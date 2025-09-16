Detenida una guionista turca por decir que un personaje suyo no sufre por prostituirse

Hace cuatro años, Merve Göntem, guionista de varias telenovelas, trazó en un mensaje en redes sociales un perfil psicológico de la protagonista de una de sus series, 'Çiplak' (Desnudo), una joven que se prostituye ocasionalmente para financiarse una nueva vida en el extranjero.

La guionista dijo que el personaje "elige un camino divertido para hacer realidad su sueño de ir a Gales. No creo que sea la historia de una derrota", y argumentó que su personaje "no se siente desgraciada por tener sexo a cambio de dinero".

Ese mensaje publicado hace cuatro años le ha costado ser denunciada hoy por "incitar a la prostitución" y a "cometer un delito", informa la agencia turca Anadolu.

La prostitución es legal en Turquía únicamente en burdeles con licencia, vetados a extranjeros, pero la inmensa mayoría de la prostitución en Turquía se ejerce fuera de estos establecimientos, a menudo en redes de tráfico de mujeres, y está perseguida por la ley.

Previo al arresto, la guionista había sufrido "una campaña sistemática de linchamiento" con insultos y amenazas en redes sociales, denunció su abogado al digital T24.

Este periódico señaló que, al mismo tiempo, el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) ha lanzado una investigación de la telenovela 'Kizilcar Serbet' (Jarabe de arándanos) que se emite actualmente y de la que también es guionista Merve Göntem.

Ayer mismo, el presidente de RTÜK, Abubeker Sahin, sugirió en la red X que su organismo debería "evaluar concienzudamente" si esta telenovela, que describe el conflictivo matrimonio entre un joven de un ambiente laico y una mujer de una familia religiosa "atenta contra los valores de la familia".

Esa telenovela ya fue suspendida por RTÜK durante 5 semanas en 2023 por mostrar un episodio de violencia contra la mujer y la cadena emisora, Show TV, fue obligada a emitir un documental sobre islamofobia.

El popular canal de telenovelas Show TV forma parte del conglomerado Can Holding, intervenido la semana pasada y puesto bajo control estatal por supuestas irregularidades financieras de los directivos de la empresa, que han sido detenidos.