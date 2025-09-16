Detenido en Bulgaria magnate ruso buscado por la devastadora explosion en Beirut en 2020

Grechushkin es el presunto propietario del buque 'Rhosus' que, con bandera moldava, transportó un cargamento de más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio producido en Georgia al puerto de Beirut, donde permaneció más de seis años sin custodia antes de explotar.

Fuentes del Ministerio del Interior búlgaro precisaron a EFE que su detención, mediante notificación roja de la Interpol, tuvo lugar hace dos semanas y que el Líbano ha solicitado su extradición.

Grechushkin, que tiene también la nacionalidad chipriota, fue arrestado a su llegada de Chipre en el aeropuerto de Sofía.

"El 5 de septiembre, un ciudadano chipriota de 48 años fue identificado en un vuelo procedente de Pafos durante un control fronterizo de pasajeros", indicó.

Zdravko Samuilov, jefe del puesto de control fronterizo del aeropuerto, precisó a la televisión estatal BNT que la identidad del buscado se detectó al revisar los datos del pasaporte de "un ciudadano de 48 años" que había llegado en un vuelo procedente de la ciudad portuaria chipriota de Pafos.

"Durante la inspección, el hombre no opuso resistencia. No había nada preocupante en su equipaje. Las autoridades judiciales búlgaras deben aún evaluar si los motivos de su detención son suficientes para proceder a la extradición", añadió Samuilov.

La detención de Grechushkin se produce casi cinco años después de que un juez de investigación libanés emitiera dos órdenes de arresto a través de Interpol contra él y el capitán del barco, Boris Prokoshev, también ciudadano ruso.

La explosión del 4 de agosto 2020 en el puerto de Beirut causó al menos 218 muertos y 7.500 heridos, y una fuerte devastación en la capital libanesa.