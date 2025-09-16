Detenido sospechoso de provocar un incendio en un parque nacional en el norte de Portugal

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que el fuego, registrado en el municipio de Montalegre en la tarde del 1 de septiembre, consumió un área de cerca de 20 hectáreas de mancha forestal, compuesta "mayoritariamente" por arbustos, pinos y robles.
El cuerpo policial destacó la "rápida detección" e intervención de los medios de combate, que incluyó a bomberos y medios aéreos.
El detenido tiene 54 años y será presentado ante las autoridades judiciales para que le sean aplicadas las medidas preventivas adecuadas, añadió la PJ, que no precisó qué motivó al sospechoso a provocar un incendio.
La ola de incendios de las últimas semanas en Portugal ha dejado cuatro víctimas mortales y decenas de detenidos por crímenes de incendio forestal.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy