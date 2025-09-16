Mundo

Detenido sospechoso de provocar un incendio en un parque nacional en el norte de Portugal

Lisboa, 16 sep (EFE).- La Policía portuguesa informó este martes de la detención de un hombre que es sospechoso de haber iniciado un incendio forestal en el Parque Nacional de Peneda-Gerês, en el norte de Portugal, hace dos semanas.

Por EFE
16 de septiembre de 2025 - 16:05
La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que el fuego, registrado en el municipio de Montalegre en la tarde del 1 de septiembre, consumió un área de cerca de 20 hectáreas de mancha forestal, compuesta "mayoritariamente" por arbustos, pinos y robles.

El cuerpo policial destacó la "rápida detección" e intervención de los medios de combate, que incluyó a bomberos y medios aéreos.

El detenido tiene 54 años y será presentado ante las autoridades judiciales para que le sean aplicadas las medidas preventivas adecuadas, añadió la PJ, que no precisó qué motivó al sospechoso a provocar un incendio.

La ola de incendios de las últimas semanas en Portugal ha dejado cuatro víctimas mortales y decenas de detenidos por crímenes de incendio forestal.

