Dos detenidos por violar el espacio aéreo ante la visita de Trump a Windsor

Londres, 16 sep (EFE).- Dos hombres fueron detenidos este martes por vulnerar las restricciones de espacio aéreo impuestas en torno a la localidad de Windsor, al oeste de Londres, con motivo de la segunda visita de Estado al Reino Unido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la Policía.