Dos detenidos por violar el espacio aéreo ante la visita de Trump a Windsor

Los arrestados, ambos de 37 años y residentes fuera de esa zona, son sospechosos de pilotar un dron dentro del perímetro restringido, que incluye el castillo real de Windsor, donde se alojarán Trump y la primera dama, Melania.
Los dos permanecen bajo custodia mientras se investigan los hechos en virtud de la legislación aeronáutica, indicó la Policía, que ha reforzado la presencia en esa localidad inglesa, situada a unos 40 kilómetros de la capital británica.
Las fuerzas de seguridad recordaron que las limitaciones aéreas, vigentes entre el 16 y el 18 de septiembre, afectan a todo tipo de aeronaves, incluidos los drones.
Según el inspector Matthew Wilkinson, estas medidas son "esenciales para garantizar la seguridad de la comunidad local y de todos los asistentes a la visita de Estado".
Trump tiene previsto aterrizar este martes a las 19:30 GMT en el aeropuerto de Stansted, al este de Londres, tras lo cual el miércoles será agasajado en el castillo de Windsor, junto con su esposa, por los reyes Carlos III y Camila.
El jueves, se desplazará a la residencia campestre del primer ministro en Chequers, a unos 60 km de la capital, para reunirse con Keir Starmer, y también habrá restricciones de espacio aéreo.