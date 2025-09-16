Dos policías iraníes mueren en ataque “terrorista” en el sureste del país

“Dos agentes de seguridad murieron hoy en un ataque terrorista contra un vehículo de las fuerzas policiales en el distrito de Sib y Suran”, anunció la policía local en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

Según las autoridades, el ataque fue perpetrado por elementos armados desconocidos y, de inmediato, se iniciaron operaciones de rastreo y persecución de los responsables.

El asalto ocurrió en la carretera que conecta la ciudad de Khash con Zahedán, la capital de la conflictiva provincia de Sistan y Baluchistán, fronteriza con Pakistán y Afganistán.

Ningún grupo ha reivindicado hasta ahora la autoría del ataque.

Sistan y Baluchistán, de población mayoritariamente suní, es escenario habitual de actividades de grupos extremistas de esa rama del islam contrarios al gobierno chií de Teherán, así como de operaciones de contrabandistas y narcotraficantes.

Yeish al-Adl es uno de esos grupos armados y busca la independencia del territorio y es considerado terrorista por la República Islámica.