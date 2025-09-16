Ecuador desmantela cinco nuevas antorchas de gas en la Amazonía y suma 165 desde 2022

"Hasta agosto de 2025, 165 'mecheros' han sido eliminados, lo que representa un avance significativo hacia la meta de erradicar todos los 'mecheros' hasta 2030", dijo la cartera de Estado en un comunicado.

En 2021, la Corte Provincial de Justicia de la provincia amazónica de Sucumbíos ordenó que se eliminen más de 400 antorchas o 'mecheros' de gas que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono y otros residuos tóxicos al ambiente.

Petroecuador anunció en julio que había desmantelado otras siete antorchas de gas en la región amazónica, que sumaban 160 desde que inició el proceso en 2022, y que planeaba terminar el año con el cierre de diez más. Hasta 2030, el Gobierno prevé eliminar 424.

La petrolera tiene planificado la eliminación de 30 'mecheros' para este año, de los cuales 25 ya han sido apagados, según datos del Ministerio de Ambiente y Energía, "cumpliendo el 83 % de la meta anual".

También se ha previsto el desmantelamiento adicional de cuatro antorchas de gas en las plataformas Sacha 470, Sacha 480 y Sacha 380, "superando lo planificado para este año", anunció el ministerio.

A lo realizado por Petroecuador, la cartera de Estado señaló que se suman otros nueve 'mecheros' de los 62 de compañías privadas identificados en la línea base de 2022, ubicados en las provincias de Sucumbíos y Orellana.

De acuerdo al Gobierno, el plan que tienen "no solo busca apagar los 'mecheros'", sino también "transformar el gas asociado, que contiene metano, etano, propano, butano y dióxido de carbono, en una fuente energética y productiva".

"En el distrito amazónico, se implementa infraestructura para la generación eléctrica a gas, con una capacidad de 64,3 megavatios que se incorporarán progresivamente hasta 2026 en los campos Auca, Sacha, Shushufindi, Indillana y Cuyabeno", señaló el Ministerio de Ambiente y Energía.

De acuerdo a sus proyecciones, la industrialización del gas en el Complejo Industrial Shushufindi permitirá producir gas licuado de petróleo y gasolina, "aportando al desarrollo energético nacional".

"Con estas acciones, se estima una reducción de 338.000 toneladas de dióxido de carbono por año a partir de 2026", apuntó el ministerio.