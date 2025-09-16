Ejército israelí: acusación de genocidio por la comisión de la ONU "no tiene fundamento"

"Estas afirmaciones carecen de fundamento", aseguró el oficial, que prefirió mantener el anonimato, durante la comparecencia, con motivo del inicio de la operación terrestre del Ejército contra la ciudad de Gaza, donde han muerto en lo que va de jornada al menos 37 palestinos.

El oficial afirmó que "ningún país desértico en la historia, un país en un año de sequía, ha provisto de 14 millones de litros de agua diarios de su propia agua y sido acusado de genocidio".

Sin embargo, el 81 % de las instalaciones de agua y saneamiento de la Franja de Gaza se encuentran bajo zonas bajo órdenes de evacuación del Ejército israelí o directamente bajo control de las tropas, por lo que resultan inaccesibles a la población, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Además, los bombardeos israelíes han destruido o sepultado pozos a lo largo del enclave.

La OCHA también denuncia que entre el 3 y el 9 de septiembre el 18 % de las 120 misiones con ayuda humanitaria que intentó introducir en Gaza fueron denegadas por el Ejército israelí, entre ellas movimientos de agua y productos higiénicos y de saneamiento, incluyendo camiones con agua y para la retirada de residuos sólidos.

"No creo que ningún Ejército en el mundo haya renunciado al elemento sorpresa en cada ocasión, incluyendo esta. Ninguno de vosotros y ningún ciudadano de la ciudad de Gaza está sorprendido de que haya operaciones antiterroristas", continuó el oficial militar.

El Ejército israelí ha emitido en numerosas ocasiones órdenes de desalojo forzoso a la población de la ciudad de Gaza. Del millón de personas que en ella se refugiaban, la mayoría se han visto desplazadas por los ataques de Israel en numerosas ocasiones previas.

En el último mes miles han abandonado la capital (unas 350.000 personas según el Ejército, mientras que la OCHA limita la cifra a unas 143.000), si bien según la cadena catarí Al Jazeera muchos han tenido que volver al no encontrar espacio donde refugiarse en el sur de Gaza, también sometido a bombardeos.

"Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza", declaró este martes una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, dirigida por una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito y que presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda, Navi Pillay.

Según sus investigaciones, que tienen como punto de partida el día de los ataques de Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, "las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas", según la definición de este crimen en el derecho internacional.

Esos cuatro actos son: matar, causar daños graves físicos o mentales, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de los palestinos en su totalidad o en parte, e imponer medidas para impedir nacimientos.