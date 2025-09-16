El argentino Eugenio Cuttica muestra en España su concepto de belleza con 'Epifanías'

Considerado una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo latinoamericano, Cuttica (Buenos Aires, 1957) presenta una selección de obras que invitan a la contemplación y al diálogo con lo intangible.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, ha expuesto en instituciones de referencia y sus obras forman parte de importantes colecciones públicas y privadas en todo el mundo.

Su trabajo se caracteriza por un lenguaje neofigurativo y simbolista que enlaza la tradición pictórica argentina con influencias de las vanguardias europeas, el neoexpresionismo alemán y la literatura latinoamericana contemporánea.

"Era imposible que yo me dedicara a otra cosa que no fuera el arte; el arte me ha mostrado el sendero a seguir y me ha conducido a tener una sonrisa interna tranquila y feliz", explicó Cuttica, durante la presentación de la muestra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Comisariada por Reyes Abad Flores, 'Epifanías' reúne una selección de piezas de gran formato que reflejan las constantes creativas del maestro argentino: la naturaleza como escenario simbólico, la presencia de la infancia como metáfora de pureza y conocimiento, y la exploración de lo espiritual a través de mitos universales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las series presentes destaca el personaje de Luna, una niña que simboliza el despertar de la conciencia y que aparece acompañada de elementos recurrentes como la silla, evocación del aprendizaje y la contemplación, incorporando paisajes de abundancia y silencio.

Cuttica, miembro activo de la denominada Generación Intermedia que revolucionó la escena pictórica en la década de 1980, reside en un enorme santuario de arte y naturaleza llamado Campo Cuttica ubicado en los Hamptons, cerca de la ciudad de Nueva York, donde coexisten uno de sus grandes estudios y una residencia para nuevos artistas.