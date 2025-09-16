El Banco de España mejora dos décimas, hasta el 2,6 %, el crecimiento previsto para 2025

Este último es el que más contribuye al avance de la actividad, debido a la evolución proyectada para la renta disponible, el empleo y los flujos migratorios, según explica la entidad en el informe trimestral sobre la economía española publicado este martes.

La aportación de la demanda interna (consumo e inversión) sería de 3,1 puntos porcentuales, mientras que la demanda exterior restaría 0,5 puntos.

El Banco de España insiste en que se mantiene el riesgo a la baja para las proyecciones de actividad, debido a las tensiones comerciales y la incertidumbre en torno a las políticas económicas a escala global.

En el ámbito interno, señala como riesgo, entre otras razones, el repunte de los costes laborales desde finales de 2024 y del aumento del gasto en defensa.

El incremento de consumo de los hogares aumentaría cuatro décimas respecto a las previsiones anteriores, hasta el 3,1 %, y la inversión lo haría 1,4 puntos porcentuales, hasta el 5 %.

El consumo público -que encadena dos trimestres consecutivos de contracción-, moderará su aportación al aumento de la actividad en los próximos años, aunque podría verse impulsado por el aumento previsto del gasto en defensa.

La demanda exterior (exportaciones e importaciones) se verá lastrada en todo el periodo por la gradual desaceleración de las llegadas de turistas internacionales y de las exportaciones de servicios no turísticos, frente al dinamismo de las importaciones de bienes y servicios.

Respecto a la inflación, el Banco de España la revisó una décima al alza, hasta el 2,5 %, mientras que se mantiene la de 2026 en el 1,7 % y la de 2027 en el 2,5 %.

La entidad prevé que el déficit público se sitúe en el 2,5 % del producto interior bruto (PIB) a cierre de 2025, tres décimas menos que en lo previsto en junio y las proyecciones de deuda publica se rebajan al 100,7 % del PIB en 2025, al 100,4 % en 2026 y al 100 % en 2027.