El crecimiento económico de Vietnam se ralentizará por los aranceles de EEUU, según el FMI

Bangkok, 16 sep (EFE).- El crecimiento económico de Vietnam se situará en el 6,5 % este año, lo que supone una ralentización respecto al 7,09 % registrado en 2024, debido a los aranceles estadounidenses y a la retirada de estímulos gubernamentales, según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).