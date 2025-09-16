El desempleo cae en Brasil al 5,6 por ciento en julio

El empleo está creciendo principalmente gracias a las contrataciones en el sector privado y en la administración pública, que han aumentado un 3,5 % en los últimos doce meses, además de por el incremento del 4,2 % de los trabajadores por cuenta propia, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El número de trabajadores en Brasil llegó a la cifra récord de 102 millones de personas, con un aumento interanual del 2,4 %, mientras que el número de desempleados se situó en seis millones, con un descenso del 16 % en el año.

La tasa de informalidad de la economía se situó en julio en el 37,8 %, lo que supone un ligero descenso de dos décimas en el trimestre y de un punto porcentual en el último año.

El analista del IBGE William Kratochwill afirmó que "esas cifras respaldan el buen momento del mercado laboral" brasileño, a pesar de que la economía está dando señales de enfriamiento.

La economía brasileña, la mayor de América Latina, creció un 3,4 % en 2024 y el Gobierno espera que este año la expansión se reduzca a en torno el 2,3 %.

El principal factor que contribuye al freno de la economía es el alto nivel de los tipos de interés, que el Banco Central mantiene en el 15 % para tratar de moderar la inflación, que se sitúa en el 5,13 % interanual.