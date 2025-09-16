El director del FBI se defiende de las críticas por la investigación del asesinato de Kirk

"No pienso irme a ningún lado. Si quieren criticar mis dieciséis años de servicio, adelante", dijo Patel durante una sesión ante el Comité Judicial del Senado.

A Patel le reprocharon, sobre todo, la confusión que generó su publicación en X, durante las primeras horas tras el asesinato de Kirk, en la que afirmó que el principal sospechoso había sido detenido; anuncio que poco después tuvo que rectificar cuando el hombre fue puesto en libertad.

Esta comunicación prematura y confusa puso en entredicho su trabajo y el de la agencia, como le manifestaron los senadores.

Sin embargo, el director del FBI defendió la decisión de comunicar en su cuenta de X esa información, así como la posterior publicación del video de Tyler Robinson, el sospechoso de matar Kirk y quien fue detenido horas después.

Según explicó el funcionario, el padre de Robinson le dijo a las autoridades que reconoció a su hijo en el video y que fue entonces cuando decidió abordarlo y convencerlo para que se delatara.

Sin embargo, en la víspera, el jefe del FBI reconoció en un programa de Fox News, que la comunicación podría haber sido mejor.

"¿Pude haberlo expresado mejor en pleno calor del momento? Seguro. ¿Pero me arrepiento de haberlo publicado? En absoluto," afirmó Patel. "Estaba contando al mundo lo que estaba haciendo el FBI mientras lo hacíamos y seguiré haciéndolo".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el trabajo de Patel al frente de la investigación.

"Si nos fijamos, vemos lo que hizo con respecto a esta horrible persona que acaba de capturar. Lo hizo en dos días. Otros casos similares tardaron cuatro días, cinco días, cuatro años", dijo Trump.

El mandatario republicano añadió: "Tengo confianza en todos los miembros de la Administración, mi Administración, y mucha gente lo dice, no solo yo, que hasta ahora es la mejor Administración que se ha formado jamás".