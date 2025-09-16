El Ejército israelí calcula que tardará "varios meses" en tomar la ciudad de Gaza

"Calculamos que tomar el control de la ciudad y de sus centros de gravedad llevará varios meses; y varios meses más hasta que quede completamente destruida, o incluso más", declaró en una rueda de prensa virtual.

Defrin insistió en que la ofensiva militar -en la que ya han muerto unos 65.000 palestinos, según Sanidad gazatí- continuará hasta "alcanzar los objetivos de la guerra" y confirmó que Israel ya controla "amplias zonas de la ciudad de Gaza" después de más de cinco semanas de ataques contra la capital.

Sobre los 48 rehenes que siguen retenidos en el enclave, el portavoz castrense dijo que están siempre "ante su mirada" y que las tropas han recibido la orden de evitar causarles daño "en la medida de lo posible".

"El jefe de Estado Mayor informará personalmente a los comandantes antes de la operación y les enfatizará la importancia de actuar gradualmente y evitar causar daño a los rehenes en la medida de lo posible. Estamos tomando todas las medidas, incluyendo los medios de inteligencia, sin escatimar esfuerzos, para comprender la situación", añadió.

Sin embargo, familiares de los cautivos han comenzado una nueva acampada frente a la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, exigiéndole que deje de "sacrificar" a los rehenes y los soldados.

Israel dio comienzo este martes a la incursión terrestre en la ciudad de Gaza, que llegó precedida por una noche de intensos bombardeos desde drones y helicópteros, además de la huida de miles de personas hacia el sur del enclave.

Por su parte, Hamás calificó hoy de "limpieza étnica" el avance de tropas israelíes en la ciudad, que coincide con la conclusión de una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU de que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza.