El español Pablo Isla adelanta medio año su llegada a la presidencia de Nestlé

Aunque en principio Isla iba a suceder al actual presidente, Paul Bulcke, a partir de la junta general de accionistas del 16 de abril de 2026, este último ha tomado la decisión de dejar el cargo con antelación, según la nota oficial de la firma de Vevey (Suiza).

"Es el momento adecuado para que ceda el puesto y se acelere la transición planeada, permitiendo que Pablo (Isla) y Philipp (Navratil, consejero delegado desde este mes) impulsen la estrategia de Nestlé y guíen la empresa con una perspectiva renovada", señaló Bulcke.

Isla, actual vicepresidente del gigante alimentario, agradeció a Bulcke su "dedicación inquebrantable" a Nestlé, firma que ha presidido durante más de ocho años, y destacó que la directiva ha decidió nombrarle presidente honorario.

La sucesión se anuncia apenas dos semanas después de que se produjera el cese inmediato del hasta entonces consejero delegado de la compañía, Laurent Freixe, por ocultar una relación sentimental con una subordinada directa, en violación del código de conducta empresarial interno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Isla presidió Inditex entre 2011 y 2022, y también ocupó el puesto de consejero delegado entre 2005 y 2011, sucediendo en ambos cargos al fundador de la firma, Amancio Ortega.