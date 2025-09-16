El euro se acerca a los 1,1850 dólares, su máximo en cuatro años

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1845 dólares, frente a los 1,1755 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1807 dólares.

Las ventas minoristas subieron en Estados Unidos en agosto un 0,6 % respecto al mes anterior, más de lo previsto, y la cifras del mes anterior fueron revisadas al alza, lo que frenó la caída del dólar y las expectativas de un ciclo bajista agresivo de la Reserva Federal (Fed).

Los mercados han descontado que la Fed bajará los tipos de interés el miércoles de forma moderada.

El índice de confianza inversora en Alemania del Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) subió en septiembre 2,6 puntos, hasta 37,3 puntos.

"Los expertos de los mercados financieros son cautelosamente optimistas y el índice ZEW se ha estabilizado, pero la situación económica ha empeorado", dijo el presidente del instituto ZEW, Achim Wambach.

Las expectativas en la coyuntura de la zona del euro y la valoración de la situación económica mejoraron en septiembre.

La moneda única se cambió hasta el mediodía en una banda de fluctuación entre 1,1758 y 1,1847 dólares.