El FSB detiene a una rusa acusada de detonar una bomba en el ferrocarril transiberiano

Moscú, 16 sep (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció hoy la detención de una mujer rusa acusada de fabricar y detonar una bomba en las vías ferrocarril transiberiano por encargo de los servicios secretos ucranianos.