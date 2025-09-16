El fundador de Alibaba vuelve a involucrarse en la dirección del grupo

Ese medio cita en un extenso reportaje a diversas fuentes anónimas que aseguran que Ma "está más involucrado que nunca" desde que dejase el cargo de presidente en 2019, participando en decisiones como destinar 7.000 millones de dólares en subsidios para competir con JD.com o Meituan en segmentos como el reparto de comida a domicilio.

Además, Ma estaría muy interesado en la apuesta de Alibaba por la inteligencia artificial (IA), calificada como "pilar estratégico" para el crecimiento futuro del grupo.

No obstante, se espera que mantenga un perfil menos público que antes de su choque con las autoridades, y parece improbable que vuelva a tener un cargo oficial.

De hecho, Bloomberg apunta que, aparte del efecto motivador para los trabajadores, la presencia de Ma en la sede ha complicado la estructura jerárquica, ya que algunos empleados lo ven como la máxima figura de autoridad dentro del grupo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cualquier caso, las fuentes afirman, por ejemplo, que Ma fue clave en la salida del consejero delegado Daniel Zhang en 2023 después de que las fallidas apuestas de este permitieran a un incipiente rival como Pinduoduo -operadora de Temu- sobrepasarla en valor de mercado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La caída en desgracia de Ma data de finales de 2020, cuando criticó públicamente la estrategia de Pekín de minimizar los riesgos en el sistema financiero; días después, los reguladores chinos obligaron a suspender la salida a bolsa de la 'fintech' de Alibaba, Ant Group, operadora de la popular plataforma de pagos Alipay.

La operación, que descarriló apenas 36 horas antes de producirse, iba a ser la mayor salida a bolsa de la historia: le hubiera reportado unos 34.500 millones de dólares a la empresa y habría situado su valoración en 314.000 millones de dólares.

Hasta entonces, Ma era el hombre más rico del país -en 2024 seguía siendo el octavo por su fortuna de 25.200 millones de dólares, un 48 % menos que en 2021- y no solo era la gran cara visible del desarrollo del sector privado en el gigante asiático sino que era considerado prácticamente intocable por ser también miembro del Partido Comunista.

Y es que el empresario no solo era conocido por su actividad corporativa o por sus múltiples conferencias sino por su predilección por las cámaras, habiendo grabado su propia película de kung-fu o aparecido en un escenario disfrazado de Michael Jackson durante un evento de empresa.

Tras su encontronazo con Pekín, Ma ha mantenido un perfil bajo, tanto que llegó a especularse con que las autoridades le hubieran prohibido salir del país o que incluso le hubieran detenido, rumores que se apagaban cada pocos meses con apariciones sueltas en eventos como visitas a escuelas.

Sin embargo, Ma reapareció el pasado mes de febrero junto al presidente chino, Xi Jinping, durante un poco habitual simposio con directivos de tecnológicas, lo que se interpretó precisamente como un espaldarazo oficial a un sector lastrado por la campaña reguladora de Pekín, la cual hizo perder a Alibaba unos 700.000 millones de dólares de valor de mercado.