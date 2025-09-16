El Gobierno de Trump elimina las restricciones de visado impuestas por Biden a Hungría

Washington, 16 sep (EFE).- La Administración de Donald Trump anunció este martes que Estados Unidos levantará las restricciones que el anterior Gobierno de Joe Biden impuso al programa de exención de visados para ciudadanos húngaros, al considerar que Budapest ha adoptado las medidas necesarias.