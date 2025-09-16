Mundo

El Gobierno español eleva una décima, al 2,7 %, la previsión de crecimiento para 2025

Madrid, 16 sep (EFE).- El Gobierno español elevó una décima, al 2,7 %, su previsión de crecimiento económico para 2025, en un contexto global complejo en el que España "sigue dando signos claros de fortaleza", según dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que también avanzó un incremento del PIB del 0,7 % para el tercer trimestre.

Por EFE
16 de septiembre de 2025 - 08:40
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2343

Cuerpo llevó este martes al Consejo de Ministros la actualización del cuadro macroeconómico a medio plazo, con crecimientos del 2,2 % en 2026 y del 2,1 % para 2027 y 2028, con la previsión de que cada año se creen una media de 480.000 puestos de trabajo.

A ese ritmo de generación de empleo, el Gobierno prevé que se superen los 24 millones de ocupados al final del periodo de proyección, con un recorte de la tasa de desempleo al 8,7 % en 2028, desde el 10,3 % con el que cerrará 2025.

En todo el periodo, la demanda interna (consumo e inversión) será el motor de crecimiento de la economía, en particular el consumo de los hogares, mientras que la aportación de la demanda externa (exportaciones e importaciones) será negativa cada año hasta 2028.

El consumo privado se prevé que crezca un 3,1 % y el público un 1,2 %, en tanto que la inversión avanzará el 5,7 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las exportaciones se incrementarán un 3 % y las importaciones un 4,5 %, en línea con el aumento de la demanda interna.

Cuerpo destacó que la economía española se ha recuperado del impacto de la pandemia "sin cicatrices", ya que ha logrado retomar la tendencia previa, es decir, crecer como si ese 'shock' no hubiera existido y, además, de forma más equilibrada.

Enlace copiado