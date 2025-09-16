El Gobierno español promueve un plan estatal para enfrentar la crisis de la vivienda

Se espera que el Ejecutivo apruebe a mediados de diciembre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que busca atender un problema "que preocupa a mucha gente y especialmente a los jóvenes", aseguró la ministra española de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una rueda de prensa tras la reunión de los miembros del Gobierno este martes.

España vive una fuerte crisis de vivienda residencial, con una demanda muy superior a la oferta, y entidades sociales y algunos ayuntamientos lo atribuyen al turismo de masas y la proliferación asociada de viviendas particulares de alquiler de temporada en lugares como las grandes capitales y las zonas costeras.

El precio de la vivienda experimentó una subida del 12,7 % interanual en el segundo trimestre de 2025, el mayor incremento en más de 18 años, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a principios del mes de septiembre.

Un 40 % de la dotación final del nuevo plan estatal irá destinada a la construcción de vivienda pública protegida y a la movilización de suelos privados, incluyendo ayudas a la adquisición de viviendas, elevar el parque estatal asequible y la movilización de vivienda vacía.

Según estimaciones del Banco de España (BdE), España acumula una necesidad de unas 600.000 nuevas viviendas.

Este desajuste entre oferta y demanda también se observa en el mercado del alquiler y afecta principalmente a los más jóvenes y los colectivos más vulnerables.

Por ello, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes nuevas medidas para mejorar el acceso de los jóvenes a una vivienda como una ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros o un seguro de impago de rentas.

El Gobierno cree que de estas nuevas ayudas se pueden beneficiar unos 5 millones de jóvenes en edad de emancipación.

El Partido Socialista, liderado por Sánchez, gobierna en coalición junto a la agrupación de izquierdas Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo.

Sumar y sus cinco ministros en el Gobierno rechazan las propuestas de los socialistas para atajar la crisis de la vivienda porque creen, entre otras cosas, que solo sirven para financiar la especulación con dinero público.

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, criticó la ayuda al alquiler con opción a compra para jóvenes por considerar que es un "bizum (transferencia de dinero) a los caseros".