El nuevo Parlamento bicameral de Perú abandonará las sesiones virtuales desde 2026

El presidente de la comisión de Constitución, el fujimorista Arturo Alegría, dijo que su aporte en el reglamento era la eliminación de las sesiones virtuales del Parlamento peruano.

"La regla debe ser la presencialidad. Esta es una propuesta a fin de fortalecer la institucionalidad y el trabajo parlamentario, así como evitar las dificultades de conexión o la disminución del debate parlamentario, el cual ha venido a menos en los últimos años", anotó Alegría de la bancada de Fuerza Popular.

Los integrantes de la comisión de Constitución aprobaron por mayoría los dictámenes de los reglamentos del Congreso, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con excepción de algunos artículos que serán debatidos en las siguientes sesiones.

Alegría destacó que el debate permitió perfeccionar el texto inicial recogiendo diversas sugerencias de los legisladores, lo que garantiza un reglamento más transparente y funcional.

Los legisladores aprobaron reforzar los requisitos para presentar iniciativas legislativas en la Cámara de Diputados (artículo 107), al obligar a contar con la firma de al menos cinco integrantes de un grupo parlamentario, o de la mitad de sus miembros en caso de reducción.

Asimismo, se establece la obligación de certificar el respaldo a través del portavoz del grupo y la prohibición de presentar proyectos que impliquen gasto público fuera del debate presupuestal.

En materia presupuestaria, se acordó que el presupuesto institucional del Congreso no podrá sobrepasar el 0,6 % del presupuesto general de la República, reforzando los límites y la transparencia en su ejecución.

Durante el debate, el congresista Alejandro Cavero, del partido de derecha Avanza País, planteó que los parlamentarios que renuncien a su bancada puedan integrarse a otras ya existentes, evitando la creación de grupos mixtos demasiado grandes, como ha ocurrido en el actual Legislativo, y garantizando la funcionalidad del Congreso.

La parlamentaria Ruth Luque, de la bancada izquierdista Bloque Democrático Popular, señaló que no se debería permitir la proliferación de comisiones de estudio cuando ya existen comisiones ordinarias y especiales.

En tanto que el legislador Alejandro Muñante, del partido ultraconservador Renovación Popular, planteó establecer un procedimiento parlamentario mínimo para la remoción de altos funcionarios, con el fin de evitar vacíos legales y garantizar el debido proceso.

El actual Parlamento unicameral peruano concluye sus funciones en julio de 2026 y a partir de fines de ese mes asumirá la legislatura el nuevo Legislativo bicameral, que será elegido en los comicios generales del 12 de abril del próximo año, en los que también se escogerá a la persona que suceda a Dina Boluarte (2022-2026) en la Presidencia.