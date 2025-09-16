El nuevo primer ministro de Samoa jura el cargo tras elecciones anticipadas

La ceremonia se celebró en el gimnasio multiudos Tuanaimato de Apia, capital y principal ciudad de Samoa, tras unos comicios celebrados el pasado 29 de agosto en los que votaron unas 100.000 personas, el 93,09 % de participación.

Unas 2.000 personas acudieron hoy a la ceremonia de investidura, entre las que se incluyeron líderes religiosos, funcionarios gubernamentales, familias de parlamentarios, miembros del cuerpo diplomático y delegaciones de Samoa Americana.

El nuevo líder de la nación, de unos 233.000 habitantes, ingresó a la política en 2006 y ha sido presidente y vicepresidente del Parlamento. En 2020 fundó el partido Fa’atuatua i le Atua Samoa ua Tasi (FAST) tras abandonar la formación Human Rights Protection Party (HRPP).

Laaulialemalietoa agradeció hoy a su familia, a su equipo legal y a todos los samoyanos, locales y en el exterior e hizo un llamamiento a trabajar "mano a mano para construir una Samoa más fuerte en paz y unidad".

Los comicios de agosto, que habían sido calificados como los más impredecibles en la historia política de Samoa, habían sido convocados de forma anticipada tras la caída del Gobierno minoritario de la ex primera ministra Fiame Naomi Mata’afa, tras su fracaso al intentar aprobar el presupuesto nacional en el Parlamento.

La situación se agravó por una división interna en el partido gobernante FAST, que expulsó a Mata’afa y provocó su aislamiento político. La fractura llevó a que miembros del FAST se unieran a la oposición para rechazar el presupuesto, desatando una crisis que obligó a la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas.

En el contexto geopolítico, Samoa mantiene una buena relación con China, con la que cuenta con lazos diplomáticos desde 1976. Ese vínculo se ha caracterizado por la cooperación en múltiples áreas, como el desarrollo de infraestructuras, edificios gubernamentales, instalaciones deportivas o el Aeropuerto de Faleolo, en la capital.