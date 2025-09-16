El papa expulsa del sacerdocio a un italiano encarcelado por abuso sexual de menores

Roma, 16 sep (EFE).- El papa León XIV ha firmado el decreto de expulsión del estado clerical del diácono italiano Alessandro Frateschi, quien se encuentra en la cárcel de Latina (centro de Italia) por abusar sexualmente de cinco menores a los que daba religión en el instituto entre 2018 y enero de 2023.