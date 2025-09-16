El papa llama a la parroquia en Gaza tras la ofensiva terrestre de Israel

El pontífice estadounidense llamó desde Castel Gandolfo, donde está transcurriendo su día semanal de reposo, a Romanelli, quien le confirmó que "la parroquia sigue ayudando a las aproximadamente 450 personas que se han refugiado allí y a quienes acuden a ellos, distribuyendo comida y agua y manteniendo abierta la farmacia interna".

"También se continúan las actividades con los niños y los jóvenes y la asistencia a los ancianos y los enfermos, a pesar de la intensificación del conflicto", informó el sacerdote al papa.

Ante la situación, el papa expresó su preocupación y aseguró al padre Gabriel y a todos los que acuden a la parroquia su cercanía y sus oraciones, añadió la oficina de prensa del Vaticano.

Hace algunos días, el párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia, en un video compartido con los medios del Vaticano, confirmó que había recibido una primera llamada de León XIV. "Le dijimos que estamos bien, que la situación sigue siendo difícil. La mayoría de la población no quiere irse y hay unos 450 refugiados en la parroquia, entre ellos ancianos, enfermos y niños. Seguimos apoyándolos".

"No es la primera vez y siempre sigue de cerca la situación y está muy comprometido con el fin de esta guerra, trabajando y rezando por la paz. Por eso, envía su bendición a todos, a toda la Franja de Gaza, a toda la comunidad parroquial", explicó entonces el sacerdote.