El Parlamento brasileño inicia el trámite de una ley que protege a un hijo de Bolsonaro

La enmienda a la Constitución será votada este mismo martes en el pleno de la Cámara, según anunció el presidente del órgano legislativo, Hugo Motta.

El proyecto brinda protección ante la Justicia a los diputados y senadores, puesto que limita la capacidad del Tribunal Supremo para iniciar un proceso en su contra, o para ordenar el arresto o la destitución de los legisladores.

El texto restringe la capacidad del Supremo a juzgar únicamente los delitos cometidos por el legislador en el ejercicio del mandato y que estén "relacionados con la actividad parlamentaria".

De aprobarse el proyecto, Eduardo Bolsonaro no podría ser investigado por el Supremo por las presiones que está realizando en Estados Unidos para lograr que el Gobierno de Donald Trump sancione a Brasil y a autoridades brasileñas en represalia por el juicio y la condena a su padre por golpe de Estado.

La enmienda también quita al Supremo la potestad de destituir a diputados y senadores y restringe la posibilidad de ordenar su detención, limitándola a detenciones en flagrante delito.

Además, determina que cualquier investigación judicial contra un parlamentario debe ser autorizada previamente por la Cámara o por el Senado, por mayoría absoluta, en votación secreta.

Para la aprobación de la enmienda constitucional es necesario el apoyo de tres quintas partes de ambas cámaras del Legislativo.

Al margen, el Partido Liberal (PL) anunció que pretende nombrar a Eduardo Bolsonaro como su líder en la Cámara, como maniobra para evitar que pueda ser cesado por faltar a las sesiones.

El hijo de Bolsonaro se mudó a Estados Unidos el pasado marzo con el objetivo de convencer al Gobierno de ese país a aplicar sanciones contra Brasil, unas actividades por las que el Tribunal Supremo ha ordenado la apertura de una investigación.

A raíz de esas maniobras, la Policía Federal presentó cargos contra Eduardo y contra su padre por coacciones a la Justicia.

Al margen de la enmienda constitucional, la Cámara de los Diputados debate varios proyectos de ley que pueden llevar a reducir las condenas o a conceder amnistías a los condenados por golpe de Estado.

Los aliados de Bolsonaro defienden que se apruebe una amnistía amplia que también beneficie al líder de la extrema derecha, quien fue sentenciado el pasado jueves a 27 años de cárcel.