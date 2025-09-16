El petróleo de Texas sube un 0,79, hasta los 63,80 dólares el barril

Nueva York, 16 sep (EFE).- Los precios del petróleo intermedio de Texas (WTI) subieron este martes un 0,79 %, hasta alcanzar los 63,80 dólares por barril, en una jornada marcada por un leve repunte ante la posibilidad de interrupciones en el suministro de crudo ruso, tras ataques con drones ucranianos contra varias refinerías.