El presidente Peña reafirma el apoyo de Paraguay a Israel, "cueste lo que cueste"

En el cierre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), celebrada por primera vez en Asunción, Peña dijo que "la política exterior de Paraguay se guiará no por intereses temporales, sino por principios verdaderos", entre los que mencionó la defensa del matrimonio, la familia y la comunidad, que describió como la "esencia" de la sociedad paraguaya.
"Por estas razones permanecemos tan firmemente junto al pueblo de Israel contra las fuerzas del mal. Y continuaremos haciéndolo, cueste lo que cueste", expresó Peña, quien ha manifestado en varias ocasiones que su Administración apoya el "derecho que tiene el Estado de Israel a defenderse".
El mandatario dijo que también seguirán "trabajando con Gobiernos de países hermanos, como -dijo- la Italia de la querida (primera ministra) Georgia Meloni, los Estados Unidos del amigo Donald Trump o la Argentina del querido Javier Milei".
"Ellos entienden que en estos días está en juegos nuestra civilización misma", enfatizó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Igualmente, afirmó que "la fortaleza de la cultura, economía y sociedad paraguaya reside en esta convicción de proteger a la familia y el carácter sagrado de la vida", que, aseguró, constan en la Constitución y, sentenció, defenderá ante el mundo.
"Mientras Paraguay exista habrá un pueblo que diga alto y fuerte al mundo: no al aborto libre, no a las ideas alternativas de la familia y no a los experimentos sociales radicales", complementó el mandatario.
En horas de la mañana, Milei inauguró el CPAC y en un discurso defendió la política de ajuste y disciplina fiscal que aplica en su país desde el inicio de su gestión, en diciembre del 2023.
También fue orador del CPAC, Richard Grenell, enviado especial del presidente de EE.UU., Donald Trump.