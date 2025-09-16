El presidente Peña reafirma el apoyo de Paraguay a Israel, "cueste lo que cueste"

Asunción, 16 sep (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reafirmó este martes el apoyo de su país a Israel "cueste lo que cueste" y defendió que seguirá trabajando junto a Estados Unidos y Argentina, al señalar que esos Gobiernos luchan "por los valores ideales de Occidente", protegen la familia, la vida y la libertad.