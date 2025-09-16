El rapero iraní Toomaj Salehi lanza nueva canción de protesta por aniversario de Amini

La pieza, construida sobre un sample clásico de la célebre cantante iraní Googoosh — en el exilio desde 2000 —, está dedicada a las familias que perdieron a sus seres queridos, especialmente en las protestas que estallaron tras la muerte, el 16 de septiembre de 2022, de Amini bajo custodia policial, después de ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico.

“Llevo tres años atrapado en un segundo. Veo constantemente la sangre que brota de tu cuerpo”, dice la letra de la canción en referencia a la muerte de la joven kurda.

Salehi explicó en su cuenta de Instagram que el tema busca transmitir un mensaje contra la violencia, al advertir que “la venganza genera un ciclo interminable”, pero que el deseo de revancha puede desvanecerse “cuando se logra justicia”.

El lanzamiento coincide con los mensajes conmemorativos por la muerte de Amini, que dio origen a una ola de protestas sin precedentes en Irán bajo la consigna ‘mujer, vida, libertad’, que llegaron a pedir el fin de la República Islámica durante meses, pero fueron sofocadas con una dura represión que se saldó con más de 500 muertos y 22.000 detenciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Nana, nanay, duerme en calma, ya no te detendrán sus esbirros con porras”, canta el rapero, mientras en su vídeo musical se muestran fotos de Amini y de algunas víctimas de la represión de las protestas de 2022.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Salehi, de 35 años, se destacó por sus canciones de protesta que abordaban temas como la represión, la pobreza y la injusticia en Irán.

Su activismo lo convirtió en una figura prominente durante las protestas de 2022 tras la muerte de Amini, lo que le costó el arresto en octubre de 2022.

En abril de 2024, fue condenado a muerte por su apoyo al movimiento ‘mujer, vida, libertad’, sentencia que fue anulada más tarde por la Corte Suprema de Irán.

Finalmente, en diciembre de 2024, fue liberado tras cumplir una condena de un año en prisión por propaganda contra la República Islámica.