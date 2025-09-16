El rey Juan Carlos, padre de Felipe VI, viaja a EEUU para participar en un mundial de vela

Poco después de mediodía, el anterior monarca español, que abdicó en favor de su hijo en 2014, subió a un avión en el aeropuerto de Santiago de Compostela (noroeste de España) con destino a Farmingdale, una villa ubicada en el condado de Nassau en el estado de Nueva York.

En el Mundial de Long Island Sound (Nueva York), el rey emérito competirá con el barco 'Bribon' y entre sus principales rivales destaca el barco finlandés 'Astree III' de Ossi Paija, plata en el último campeonato europeo de la categoría, y el también español 'Titia', de Mauricio Sánchez-Bella.

El antiguo jefe del Estado español se marchó del país y se instaló en Emiratos Árabes Unidos tras el escándalo creado al conocerse que tenía parte de su patrimonio en el extranjero, aunque la Fiscalía archivó las investigaciones abiertas contra él por sus negocios fuera de España, bien al haber prescrito los hechos o haber sucedido antes de 2014, cuando estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.

No obstante, son frecuentes sus visitas a España para asistir a regatas de vela, uno de sus deportes favoritos.

La semana pasada la editorial Planeta confirmó a EFE que el libro de memorias del rey Juan Carlos, titulado 'Reconciliación', se publicará en la primera semana del próximo mes de diciembre.

La obra transcurre entre las dos ausencias de España que marcan el principio y final de su vida -el exilio obligado en Estoril (Portugal) durante su infancia-, y su traslado a Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020.