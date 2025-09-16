El secretario del Tesoro de EE.UU. ve "posible" un acuerdo con China antes de noviembre

Washington, 16 sep (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró este martes que ve "posible" cerrar un acuerdo con China antes de que los aranceles, impuestos por el presidente Donald Trump, entren en vigor en noviembre.