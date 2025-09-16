Enviado de Trump lamenta que Gobiernos de EE.UU. hayan "ignorado" a Latinoamérica

Asunción, 16 sep (EFE).- Richard Grenell, enviado especial del presidente de EE.UU., Donald Trump, lamentó este martes que Administraciones anteriores en Washington hayan "ignorado" a Latinoamérica, lo que, consideró, permitió el avance de la influencia de China en la región.