Enviado de Trump lamenta que Gobiernos de EE.UU. hayan "ignorado" a Latinoamérica

"Hemos visto la negligencia de los Gobiernos estadounidenses que han ignorado a toda esta región", afirmó Grenell al participar en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se celebra por primera vez en el país suramericano.
Grenell opinó que Trump "está cambiando" esa situación junto a su secretario de Estado, Marco Rubio.
"Y todos ustedes se están beneficiando de que de repente tengamos un Gobierno estadounidense que quiere competir, desplazar a China y tener una mejor relación con Paraguay", enfatizó el funcionario, al dirigirse a los asistentes.
Paraguay es la única nación de Suramérica y uno de los 12 Estados en el mundo que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán.
Igualmente, el enviado especial celebró que Trump haya designado a Rubio como secretario de Estado, de origen cubano y primer hispano nominado para ese cargo, quien, aseguró, "va a centrarse en un continente que conoce bien".
El CPAC ha contado entre sus oradores con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien visita por segunda ocasión desde abril pasado este país vecino; del goberante paraguayo, Santiago Peña, y el actor mexicano Eduardo Verástegui.