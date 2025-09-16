España convoca a la encargada de negocios de Israel tras reacciones por la Vuelta Ciclista

La protesta ante la representante diplomática israelí se une a la decisión del Ministerio de llamar también a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, Ana María Sálomon.

Ya el pasado 9 de septiembre, la embajadora fue convocada a consultas por el Gobierno de Madrid en el marco de la crisis diplomática con Israel por las medidas del Ejecutivo de Sánchez en apoyo a Gaza.

Fuentes de Exteriores informaron a EFE de esta llamada a consultas, así como de la nueva citación a la encargada de negocios israelí, tras la cursada la semana pasada para rechazar las declaraciones del primer ministro de Israel, Bejamin Netanyahu, en las que acusó a España de lanzar una "flagrante amenaza genocida contra Israel".

En esta ocasión, la encargada de negocios ha sido convocada después de que este domingo el ministro israelí de Exteriores acusara a Sánchez de incitar las manifestaciones propalestinas que provocaron la suspensión en Madrid de la última etapa de la Vuelta.

"La turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó la Vuelta ciclista. Así, se canceló el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España", denunció el líder de la diplomacia israelí en la red social X, donde además escribió: "Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!".

En varias ocasiones el Gobierno español ha convocado al encargado de negocios israelí en los últimos meses para trasladar una queja formal por distintas actuaciones y declaraciones del Ejecutivo hebreo.

Las convocatorias se dirigen a la encargada de negocios de la embajada de Israel porque en España no hay embajador de este país desde mayo de 2024, cuando fue retirado por el Gobierno de Netanyahu tras anunciar el presidente del Gobierno que reconocería el Estado de Palestina.