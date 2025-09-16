España y otros países avisan que atacar a la Flotilla dará lugar a la rendición de cuentas

En Derecho Internacional eso supone que los Estados y otros actores son responsables de sus acciones, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos y al derecho internacional.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores informa en un comunicado de que España, Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, y Sudáfrica han manifestado su inquietud por la situación de esta expedición, en la que participan activistas de estos países y que han sido objeto de ataques con drones.

La Flotilla informó de que su objetivo es entregar ayuda humanitaria en Gaza y concienciar sobre las necesidades humanitarias del pueblo palestino y la urgencia de parar la guerra en la franja.

Estos dos objetivos, la paz y la prestación de ayuda humanitaria, junto con el respeto del derecho internacional, incluido el derecho humanitario, "son compartidos" por estos gobiernos, según ha asegurado Exteriores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ministerio ha subrayado además que cualquier violación del derecho internacional y de los derechos humanos de los participantes en la Flotilla, incluidos los ataques contra estos barcos en aguas internacionales o detenciones ilegales, darán lugar a la rendición de cuentas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Flotilla Global Sumud, en un comunicado, acusó este lunes a Israel de usar espacio aéreo de la Unión Europea (UE), al volar sobre los "territorios soberanos" de Italia y Malta, para transportar "medios operativos" destinados a perpetrar "ataques" contra las embarcaciones que pretenden llegar a Gaza para romper el bloqueo israelí sobre la Franja.

La Flotilla partió de la ciudad española de Barcelona a principios de septiembre, con el fin de "denunciar el genocidio en Gaza, romper el ilegal bloqueo en el mar" y exigir la apertura de las fronteras al paso de la "urgente ayuda humanitaria".