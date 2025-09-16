Exalcalde de Medellín y aspirante presidencial Daniel Quintero, a juicio por corrupción

La Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Quintero, nueve exintegrantes de su gabinete y tres particulares por delitos como "peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos", detalló esa institución en un comunicado.

Según la investigación, Quintero, que fue alcalde de Medellín entre 2020 y 2023, y varios funcionarios de su administración intentaron favorecer a tres ciudadanos (Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez) al cambiar "la cesión gratuita" que estos hicieron de un predio para la construcción de un parque por "una compraventa".

La Fiscalía acusó a Quintero de presunta participación en la "modificación irregular" del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín con el fin de modificar el uso del suelo para aumentar el valor del terreno y luego restituirlo a sus antiguos propietarios.

El objetivo supuestamente era poder pagarles más de 40.000 millones de pesos (unos 10,3 millones de dólares o 8,6 millones de euros) por la compra del terreno, cuando el valor original del predio era menos del 10 % de esa suma.

"Ante el fracaso de ese trámite, el exalcalde y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés García Trujillo, al parecer, expidieron de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno, entregárselo a los particulares y permitirles el desarrollo de actividades urbanísticas prohibidas en el Plan de Ordenamiento Territorial", agregó la información.

Tras el anuncio de que será llevado a juicio, el exalcalde señaló que "llegó la hora de mostrar las pruebas" de su inocencia y señaló que va "a tumbar el montaje judicial" que supuestamente están haciendo en su contra para sacarlo de la carrera presidencial.

"Ahora será nuestro turno para demostrar, con pruebas, cómo le metieron la mano a la justicia para sacarnos del camino a la Presidencia. Vamos a resetear la política y a meter a los narcoladrones a la cárcel", añadió Quintero en X.