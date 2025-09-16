Familia de Lungu pierde en Sudáfrica la apelación contra el traslado de su cuerpo a Zambia

“El Tribunal consideró que el fallecido se encontraba en una visita temporal a la República por motivos médicos (...). El argumento de que al fallecido se le despojara de sus beneficios carece de relevancia”, afirma el fallo del Tribunal Superior de Gauteng, en Pretoria, según recogieron medios locales.

La familia Lungu, que aún podría formular más apelaciones en un proceso que sería largo, asegura que la última voluntad del exmandatario fue que su sucesor y rival político, el actual presidente zambiano, Hakainde Hichilema, no se acercara a su cuerpo.

Los Lungu habían alegado que la repatriación planteaba cuestiones jurídicas que debía resolver el Tribunal Supremo de Apelaciones, tras la sentencia inicial que otorgó al Gobierno de Zambia el derecho a trasladar los restos.

Sin embargo, el Tribunal Superior concluyó que no existían razones de peso para conceder autorización de apelación y que había “muy pocas o nulas perspectivas” de que el caso prosperara en instancias superiores.

El pasado 8 de agosto, el mismo tribunal de Gauteng había autorizado al Gobierno de Zambia a trasladar el cuerpo para enterrarlo en el cementerio presidencial de Embassy Park en la capital zambiana, Lusaka, permitiendo que dos familiares y el médico de Lungu acompañaran el féretro durante la repatriación.

El 26 de agosto, el Tribunal Constitucional sudafricano ya negó a la familia del expresidente el permiso para apelar contra la repatriación de su cuerpo.

Lungu murió el pasado 5 de junio a los 68 años en un hospital sudafricano y estaba previsto que fuera enterrado en la Catedral de Cristo Rey en Hillbrow, Johannesburgo, en un acto que desafiaba la orden de Hichilema de repatriar los restos.

El presidente explicó en un mensaje a la nación que el 15 de junio ambas partes alcanzaron un acuerdo para repatriar el cuerpo y desarrollar un programa de duelo nacional que culminaría con un “entierro digno” el 23 de junio.

El Gobierno extendió el luto nacional a nueve días, tras haberlo decretado inicialmente entre el 8 y el 14 de ese mes.

Lungu presidió Zambia entre enero de 2015 y agosto de 2021, cuando perdió las elecciones frente a Hichilema.

Su fallecimiento ocurrió pocos meses después de que el Tribunal Constitucional dictaminara, en diciembre de 2023, que no podía volver a postularse a la Presidencia tras haber anunciado su intención de regresar a la política.