Fiscalía de Ecuador comienza a formular acusación a expresidente Lenín Moreno por sobornos

El denominado caso Sinohydro abarca una trama de corrupción con alrededor de 76 millones de dólares en sobornos pagados en total por la compañía china y 24 procesados, entre los que figuran Moreno, su esposa, su hija, sus hermanos y exempleados de la compañía.

El fiscal general, Wilson Toainga, comenzó a formular su acusación ante la Corte Nacional de Justicia, después de que el magistrado que revisa la causa declarase la validez procesal de lo actuado por la Fiscalía y rechazase la petición de la defensa del exmandatario de anular el juicio por no haber solicitado autorización previa a la Asamblea Nacional (Parlamento) para encausarlo, como se hizo con otros expresidentes.

Por ello, el Ministerio Público señaló a Moreno y a otras diez personas como autores directos del delito y a otras doce como cómplices, entre ellos, su esposa y su hija.

Los hechos ocurrieron supuestamente cuando Lenín Moreno era vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), del cual es ahora un enconado rival político.

Moreno y su esposa Rocío González se conectaron a la audiencia de manera virtual desde Paraguay, donde residen y cumplen con una medida alternativa a la prisión impuesta hace dos años, que es la de presentarse cada mes en la Embajada de Ecuador en Asunción.

La audiencia fue suspendida para proseguir con la formulación de la acusación este martes, día en el que el fiscal general deberá detallar la pena solicitada para cada uno de los acusados.

Posteriormente el juez deberá decidir si se abre un juicio contra ellos o declara el sobreseimiento de la causa.

El expresidente Moreno, que es comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad, ha denunciado ser víctima de una "persecución política" y que por ello se había instaurado el proceso por presunto cohecho en su contra.

El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucraba a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.

En ese informe periodístico se reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa "offshore" INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador.

De acuerdo a la Fiscalía, Moreno recibió presuntamente de manera 660.000 dólares en pagos ilícitos, mientras que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.

Otros 440.000 dólares estuvieron aparentemente destinados a los hermanos de Moreno Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).

Según el Ministerio Público, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor que suma 44 millones de dólares.