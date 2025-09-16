Florida indaga a exempleados de Biden por investigar grupos conservadores como el de Kirk

Miami, 16 sep (EFE).- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este martes que indagará a exfuncionarios de la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025) por realizar una "cacería de brujas" contra grupos conservadores como Turning Point USA, fundada por el asesinado comentarista Charlie Kirk.