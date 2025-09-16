Florida indaga a exempleados de Biden por investigar grupos conservadores como el de Kirk

"Mi oficina lanzará una investigación y emitirá citaciones a antiguos funcionarios de Biden que se enfrascaron en cacerías de brujas maliciosas y políticamente motivadas dirigidas a individuos y organizaciones conservadoras como TPUSA", avisó el fiscal en sus redes sociales.
Uthmeier escribió que es "tiempo para la rendición de cuentas" al compartir una publicación de los republicanos de la Comisión de lo Jurídico del Senado, quienes denunciaron que el FBI en tiempos de Biden abrió "investigaciones políticas" a 92 grupos republicanos.
Las indagatorias, según los senadores Chuck Grassley y Ron Johnson, ocurrieron como parte de la investigación 'Arctic Frost' del FBI contra el ahora presidente, Donald Trump.
Entre las organizaciones investigadas están el Comité Nacional Republicano, la Asociación de Fiscales Generales Republicanos y "grupos políticos de Trump", afirmó el senador Grassley este martes durante una comparecencia del actual director del FBI, Kash Patel.
La investigación de Florida se anuncia un día después de que el vicepresidente, JD Vance, y el vice jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmaron que tras la muerte de Kirk van "a perseguir a la red que fomenta, facilita y participa en la violencia" que, según ellos, fomenta el "extremismo de izquierda".
La Administración de Trump ha culpado a la "izquierda radical" de la muerte de Kirk, estrecho aliado del presidente y asesinado el 10 de septiembre en un evento universitario en Utah, lo que ha reavivado el debate nacional en Estados Unidos sobre la violencia política.