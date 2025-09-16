Ford recortará 1.000 empleos más en Alemania ante la baja demanda de eléctricos

La firma estadounidense informó hoy de que a partir de enero producirá en Colonia sólo durante un turno, frente a los dos turnos actuales.

Los trabajadores de Ford en Alemania realizaron en mayo una huelga para protestar por un recorte de 2.900 empleos hasta finales de 2027 en tareas administrativas, desarrollo y otras áreas, pero que no afectaba a la producción de vehículos.

La planta de Colonia tiene actualmente unos 3.900 trabajadores y Ford señaló que espera que el recorte de 1.000 empleos se realice a través de bajas voluntarias con indemnización o jubilaciones anticipadas.

La compañía dijo que quiere evitar los despidos forzosos pero que podría recurrir a ellos si no hay un número suficiente de salidas voluntarias.

La fábrica de Ford en Colonia, que en 2023 dejó de fabricar el Fiesta, produce actualmente dos modelos eléctricos, el Explorer EV y el Capri, que no se venden como preveía en un mercado europeo en el que la electrificación avanza lentamente.