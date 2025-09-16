Francia pide a Israel que termine con su "campaña destructiva sin lógica militar"

"Francia hace un llamado a Israel para que ponga fin a esta campaña destructiva, que ya no tiene una lógica militar, y para que retome lo antes posible las negociaciones con miras a un alto el fuego y la liberación de todos los rehenes", dijo el ministerio de Asuntos Exteriores francés, en un comunicado.
La diplomacia francesa retiró su llamamiento al Estado hebreo para que este "levante de inmediato todas las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, con el fin de permitir su entrega inmediata, masiva y sin obstáculos".
En su comunicado, el Ejecutivo francés condenó "enérgicamente la extensión e intensificación de la ofensiva israelí en el centro de la ciudad de Gaza", donde, según cálculos de París, se estima que más de 600.000 civiles siguen presentes y que ha provocado el desplazamiento forzado de más de 300.000 personas.