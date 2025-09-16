Francia repatría de los campamentos de yihadistas en Siria a 3 mujeres y 10 menores

París, 16 sep (EFE).- Francia repatrió este martes a tres mujeres y a 10 menores de nacionalidad francesa que estaban confinados en los campamentos dedicados a familiares de yihadistas en el noreste de Siria, en una operación similar a las que se han llevado a cabo en los últimos años.