Francia restituye tres cuadros expoliados por los nazis a la familia de un pintor judío

En un comunicado, la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, se felicitó de esa devolución, que dijo que ha sido facilitada por el trabajo de Genealogistas de Francia, la organización representativa de estos profesionales, que ha permitido identificar a los herederos.

Los cuadros son 'Les Peupliers', 'Arbres' y 'Composition', obras de Löwenstein (1901-1946) -artista que se había instalado en París antes de la Segunda Guerra Mundial-, que fueron requisados en diciembre de 1940 en el puerto de Burdeos.

Desde allí fueron trasladados al museo del Jeu de Paume de París, que servía de lugar de tránsito para piezas de arte expoliadas por las autoridades alemanas de ocupación.

Al final de la contienda se quedaron en las reservas de los museos públicos franceses y, en 1973, cuando estaban en las del Louvre, fueron inscritos en el Museo Nacional de Arte Moderno como producto de una donación anónima.

No fue hasta 2010 que el Ministerio de Cultura estableció su verdadero origen y se puso en marcha el proceso de restitución que supuso en primer lugar la identificación de los herederos.

El sobrino nieto del artista al que se han entregado las obras ha prestado los cuadros al Museo de Arte y de Historia del Judaísmo de París, que los expondrá a partir del 19 de febrero de 2026, porque quiere que se conozca al pintor.

El departamento de Cultura destacó que, desde 1950, Francia ha restituido 221 obras expoliadas por los nazis y un libro. De todas ellas, 57 bienes lo han sido gracias a investigaciones "proactivas" que se han llevado a cabo en los diez últimos años.