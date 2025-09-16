Fuertes medidas de seguridad y exclusión aérea en Windsor durante visita de Trump

Las fuerzas del orden han indicado que los agentes estarán preparados para responder a cualquier posible incidente de "alto nivel de amenaza" en Windsor, con planes para garantizar la seguridad del pueblo desde el aire y las calles.

La policía patrullará Windsor durante toda la visita y habrá una orden temporal que restringirá el espacio aéreo y se prohibirá el vuelo de drones y aeronaves pequeñas no policiales sobre la zona protegida.

El subjefe de la policía del llamado Valle del Támesis, Christian Bunt, declaró a los medios que los preparativos se revisan a diario, pero que ya se configuraron para afrontar un alto nivel de amenaza debido a la naturaleza de la visita.

"Revisamos constantemente nuestro enfoque para estas operaciones. Lo hacemos a diario. Estoy muy satisfecho de que hayamos planeado una operación policial y de seguridad muy completa que ha considerado prácticamente todas las eventualidades que podrían ocurrir.", agregó.

El rey Carlos III recibirá mañana a Trump y la primera dama, Melania Trump, en Windsor, donde habrá por la noche un banquete de Estado, mientras que el jueves el presidente se desplazará hasta la residencia campestre del primer ministro -Chequers, a las afueras de Londres- para mantener una reunión bilateral con Keir Starmer.