FundéuRAE: nombres de generaciones, con "generación" en minúscula

En los medios de comunicación pueden verse frases como “Por qué la Generación Z impulsa el abandono del alcohol”, “Educada en el espíritu de la Generación del 98, fue precursora del feminismo” o “Violencia en las protestas de la ‘Generación Z’ en Nepal”.

Tal como indica el diccionario académico, la voz “generación” alude al ‘conjunto de las personas que tienen aproximadamente la misma edad’ y, como sustantivo común, se escribe con minúscula. En cambio, la letra que acompaña en ocasiones a algunas generaciones se escribe con mayúscula por convención: “generación X”, “generación Y”, “generación Z”... Estas denominaciones no necesitan comillas.

El término “generación” puede referirse también a un ‘conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación’. Así, se aplica igualmente la minúscula en denominaciones como “generación del 27” o “generación del 14”.

Se recuerda que el numeral que a menudo especifica las distintas generaciones puede escribirse con letras o cifras (“generación del noventa y ocho” o “generación del 98”) y los términos derivados pueden escribirse con y o con i latina: “noventayochismo” y “noventaiochismo”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otro lado, si la generación se conoce por una denominación que incluya un extranjerismo que no se ajusta a las pautas del español, este se escribe en cursiva, o entre comillas si no se dispone de este tipo de letra: “Con Kerouac desaparecía el máximo representante de la llamada generación ‘beat’” o “Está a la vuelta de la esquina la incorporación al sistema de pensiones de la generación del ‘baby boom’”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Así pues, en los ejemplos iniciales lo recomendable habría sido escribir “Por qué la generación Z impulsa el abandono del alcohol”, “Educada en el espíritu de la generación del 98, fue precursora del feminismo” y “Violencia en las protestas de la generación Z en Nepal”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.