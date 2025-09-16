Grupo armado asesina a 22 civiles en un ataque contra una aldea en Níger

Niamey, 16 sep (EFE).- Al menos 22 civiles fueron asesinados en un ataque perpetrado por un grupo armado a bordo de motos en el pueblo de Takoubat y sus alrededores, en la región de Tillabéri, al oeste de Níger, informaron este martes a EFE varios testigos.