Grupo armado asesina a 22 civiles en un ataque contra una aldea en Níger

Los agresores abrieron fuego contra un grupo de aldeanos que participaban en una ceremonia de bautizo, lo que provocó la muerte de quince personas, relataron habitantes de la zona en comunicaciones telefónicas.
Al retirarse, ejecutaron a otras siete en las inmediaciones del pueblo.
Las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS), desplegadas en la zona, lanzaron una operación de persecución para tratar de neutralizar a los atacantes, según confirmaron fuentes oficiales.
El ataque se produce apenas seis días después de una emboscada en la que murieron catorce soldados nigerinos cuando perseguían a un grupo de hombres armados que se desplazaba en motos e intentaba robar ganado en la misma región.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En este país del Sahel, gobernado desde julio de 2023 por una junta militar golpista, operan grupos terroristas leales a Al Qaeda y al Estado Islámico, que perpetran ataques frecuentes contra las fuerzas de seguridad y la población civil.