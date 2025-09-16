Guterres "aprecia de forma muy positiva" la postura de España sobre Palestina

Durante una rueda de prensa para presentar las grandes líneas de la próxima sesión de la Asamblea General, Guterres, que en ese momento no respondía a ninguna pregunta específica, aplaudió la postura del Gobierno español.

"Hemos visto la postura del Gobierno de España, (que) ha estado en la primera línea de defensa de los intereses del pueblo palestino, y esto es algo que apreciamos de forma muy positiva", señaló Guterres.

El Gobierno español se ha distinguido entre los de la Unión Europea por sus críticas a Israel durante la guerra en Gaza y sus posturas pro palestinas, habiendo dado el paso del reconocimiento del Estado palestino el pasado mes de mayo, junto a Irlanda y Eslovenia.

La semana próxima, durante una conferencia en Naciones Unidas, se espera que otros estados europeos, como mínimo Francia, el Reino Unido y Bélgica, se sumen al reconocimiento. Otras grandes potencias como Australia y Canadá también lo van a hacer en ese mismo foro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La guerra de Gaza y la cuestión palestina en general acaparó hoy la mayoría de las preguntas de la extensa rueda de prensa de Guterres, síntoma de cómo la cuestión se ha convertido en la más polémica y candente de la diplomacia internacional en este momento.