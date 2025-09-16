Guterres califica la situación en Gaza de "espantosa", pero evita llamarla genocidio

"La determinación jurídica del genocidio no es competencia del secretario general (...) Ahora bien, no significa que no considere espantoso lo que está sucediendo en Gaza tras los terribles ataques de Hamás", afirmó Guterres en una rueda de prensa desde Nueva York para explicar la agenda de la próxima Asamblea General, que inicia su periodo 80 de sesiones el 23 de septiembre.

La Comisión Internacional Independiente de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados se ha convertido en las últimas horas en la primera instancia en afirmar de manera fáctica que se está cometiendo un genocidio en Gaza.

Pero preguntado al respecto, Guterres resaltó que lo que está ocurriendo en Gaza, con una "matanza masiva de civiles" a una escala que no recuerda desde que es secretario general, no puede olvidarse, "independientemente de los nombres que se le den".

"Lo cierto es que esto es moral, política y legalmente intolerable", concluyó al respecto el político portugués, que inmediatamente antes había enumerado la "destrucción masiva y sistemática de la ciudad de Gaza", los obstáculos de Israel a la distribución de ayuda humanitaria que ha provocado una hambruna en el enclave palestino y no ha permitido la asistencia sanitaria para los gazatíes.

Sobre no ir un paso más allá denominándolo 'genocidio', el secretario general de la ONU expresó que "la Historia" recordará a la ONU -durante su mandato- por "liderar la defensa de los intereses del pueblo palestino" y por denunciar "las constantes violaciones del derecho internacional" por parte de Israel.

"Y, lo que es peor, (la Historia) recordará el nivel de muerte y destrucción sin precedentes durante mi mandato (...) Eso es lo que recordará la historia, no una cuestión de semántica", recalcó Guterres.

La citada comisión de expertos independientes, asignada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó este martes que se cumplen al menos cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), entre ellos la matanza de civiles, el daño grave a la integridad física y mental, las condiciones de vida destructivas y los ataques contra clínicas de fertilidad como impedimento de nacimientos.

Al respeto, Guterres aseguró que Israel "debería tenerlo en cuenta", al ser "una cuestión muy seria", y que las autoridades del Estado hebreo "deberían leerlo con atención".

La declaración de genocidio por parte de esta comisión se suma al complejo panorama judicial en La Haya, donde dos tribunales analizan los crímenes de Israel: la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde Sudáfrica acusa la acusa de genocidio, y la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga su responsabilidad penal individual.