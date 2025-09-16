Guyana dice estar preocupada por los narcotraficantes y no por los ataques estadounidenses

"Nos preocupa que los delincuentes utilicen aguas internacionales o la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, destruyendo economías, destruyendo países, destruyendo personas", declaró Ali al ser preguntado sobre su preocupación por la creciente condena internacional a estos ataques liderados por Estados Unidos.

En una breve comparecencia ante la prensa, limitada solo a unos pocos medios y a escasas preguntas, Ali insistió en que Guyana "colaborará" con sus socios internacionales para "proteger esta región".

"Hemos estado en contacto con nuestros socios para que nos apoyen en materia de vigilancia aérea y sistemas de rastreo, porque no queremos que nuestro territorio, ni nuestra tierra ni nuestro mar, sean utilizados por ninguna red criminal", subrayó.

Al respecto, el presidente señaló que han emitido "una alerta sobre los vuelos sobre Guyana de presuntos narcotraficantes y aviones con drogas".

Guyana y Venezuela se encuentran ante la Corte Internacional de Justicia para resolver una disputa fronteriza de más de un siglo de antigüedad por la región del Esequibo, administrada por Georgetown y reclamada por Caracas.

En la región, Guyana y Trinidad y Tobago han manifestado su apoyo a la respuesta antidrogas liderada por EE. UU., que ha efectuado un despliegue militar en aguas caribeñas próximas a Venezuela.

Hace dos días, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió a Guyana y a Trinidad y Tobago que si desde esos territorios llegaran a atacar a Venezuela "recibirán una respuesta", que consideró "en legítima defensa".

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció este martes que las fuerzas estadounidenses han atacado en el mar Caribe a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no dos, como hasta ahora había dicho.