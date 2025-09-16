Hamás tilda de "limpieza étnica" la ofensiva terrestre israelí en la ciudad de Gaza

"La operación militar a gran escala en la ciudad no es más que un nuevo capítulo en la guerra sistemática de genocidio y limpieza étnica contra nuestro pueblo en Gaza", señaló en un comunicado.

El Ejército israelí confirmó este martes que ya hay tropas terrestres dentro de la ciudad tras semanas de intensos bombardeos contra la urbe y sus rascacielos residenciales, donde calcula que aún se encuentran entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamás.

La ofensiva coincide con el informe publicado este martes por una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que considera genocidio la situación en la Franja de Gaza.

El informe señala que las fuerzas israelíes han llevado a cabo cuatro de los cinco actos tipificados como genocidas: asesinatos, daños físicos o mentales graves, condiciones de vida destinadas a destruir el grupo e imposición de medidas para impedir nacimientos.

Hamás acusó a Israel de violar todas las normas y leyes internacionales y responsabilizó a Estados Unidos como "socio principal en el genocidio y la limpieza étnica que se están produciendo en la Franja".

El movimiento islamista instó a la comunidad internacional a adoptar medidas "responsables y decisivas" para frenar la guerra, levantar el asedio y detener los "planes expansionistas" del Gobierno de Benjamín Netanyahu, al que calificó de "fascista".

Durante esta jornada al menos 83 gazatíes han muerto, 73 de ellos en la capital, según un recuento de periodistas en el enclave basado en datos de las morgues. En total, el conflicto ha causado cerca de 65.000 víctimas mortales, entre ellas más de 19.400 niños.