Hizbulá convoca concentraciones para el aniversario de la muerte de su líder Nasrala

"Es un evento popular y social activo en todas las regiones libanesas en conjunto con una serie de concentraciones en diversas plazas de Beirut, la Bekaa y el sur", anunció el jefe de la oficina de comunicación del movimiento chií, Ali Daher, en una rueda de prensa a las afueras de la capital.

Daher explicó que las conmemoraciones arrancarán el 25 de septiembre con un espectáculo en las conocidas como 'Rocas de Raouche', un atractivo turístico beirutí sobre el que se proyectarán las imágenes de Nasrala y del clérigo Hashem Safi al Din, también asesinado durante la guerra del pasado año.

Safi al Din era considerado el candidato más probable a sucesor de Nasrala y era un destacado líder de la formación.

Las 'Rocas de Raouche' también serán escenario de expresiones visuales y artísticas, así como de un paseo de barcos que harán ondear banderas y sonar eslóganes.

El 27 de septiembre, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Nasrala, quien dirigió Hizbulá durante cerca de tres décadas, se organizarán una serie de vigilias y eventos que incluirán un discurso por parte de su sucesor, Naim Qasem, apuntó el responsable de comunicación.

Habrá concentraciones también en los lugares exactos donde murieron tanto Nasrala como Safi el Din, cuya muerte tuvo lugar en otro ataque israelí el 4 de octubre del pasado año.

"Ahora hay trabajos en marcha para preparar estos dos lugar de cara a un momento de reflexión y nostalgia por parte de los amantes y seguidores de los dos maestros mártires", concluyó Daher.