Hollywood despide a Robert Redford: Jane Fonda y Leonardo DiCaprio rinden homenaje

El actor de 'The Sting' murió a los 89 años la madrugada de este martes en su casa de Provo, Utah, mientras dormía, según anunció en un comunicado la directora ejecutiva de la firma de relaciones públicas Rogers & Cowan PMK, Cindi Berger.

Fonda, su compañera de elenco en películas como 'The Chase', 'Barefoot in the Park' o 'Our Souls At Night', escribió en un comunicado dirigido a medios estadounidenses:

"Me impactó mucho esta mañana cuando leí que Bob se había ido (...) No puedo dejar de llorar. Él significaba mucho para mí y fue una persona hermosa en todos los sentidos. Representaba una América por la que tenemos que seguir luchando", escribió la también afamada actriz.

Así mismo Streep, quien protagonizó junto a él 'Out of Africa' (1985) y que en el pasado lo describió como su amor platónico, escribió en un comunicado: "Uno de los leones ha partido. Descansa en paz, mi querido amigo".

Leonardo DiCaprio, por su parte, destacó el papel que el protagonista de 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' tuvo como ambientalista.

"Su compromiso inquebrantable con la protección de nuestro planeta y la inspiración para el cambio igualaba su inmenso talento. Su impacto perdurará por generaciones", escribió el actor de 'The Aviator' en Instagram.

Redford, también reconocido por ser el fundador del Festival de Sundance, el encuentro más importante del cine independiente en EE.UU. y que impulsó carreras como la de Christopher Nolan o Quentin Tarantino, fue homenajeado además por su invaluable contribución a este tipo de producción cinematográfica.

La ganadora al Óscar "'CODA', llegó a los ojos del mundo gracias a Sundance. Y Sundance existe gracias a Robert Redford. Ha fallecido un genio. Descansa en paz, Robert", escribió la actriz Marlee Matlin.

Ethan Hawke, quien estuvo en Sundance con filmes como 'Before Sunrise' y 'Boyhood', compartió una fotografía junto a Redford para despedirse de quien considera el "máximo defensor del cine independiente, incansable promotor de las historias auténticas y apasionado ambientalista".

Por su parte, el director Ron Howard, que llevó a Sundance su documental 'Rebuilding Paradise' en 2020, lo llamó este martes "un verdadero revolucionario del cine independiente".

Mark Ruffalo publicó en Instagram una carta que le escribió cuando se enteró que estaba enfermo y lo llamó "un verdadero héroe estadounidense", mientras que Antonio Banderas dijo en X que Redford era un "ícono del cine en todos los sentidos".

Morgan Freeman despidió a su "amigo" al recordar la conexión que logró con él durante el rodaje de 'Brubaker' y al recordar que volver a trabajar con él en 'An Unfinished Life' fue "un sueño hecho realidad".

Entre otras estrellas que han lamentado la partida de Redford, se encuentran Rosie O'Donell, Jamie Lee Curtis, Julianne Moore, Kerry Washington y Octavia Spencer, entre otros.